جيجل: إصابة 4 أشخاص في حريق مسكن بتاكسنة

أصيب 4 اشخاص، اليوم الثلاثاء، في حريق مسكن على مستوى بلدية قاوس، دائرة تاكسنة، ولاية جيجل.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، تدخلت في حدود الساعة العاشرة ليلا (22:00). من أجل حريق بمسكن فردي مكون من طابق أرضي وطابقين، ببلدية قاوس.

وأضاف البيان أن الحريق اندلع على مستوى مطبخ الطابق الأول والرواق وانتقل جزئيا إلى شرفة الطابق الثاني.

وخلّف الحريق إصابة 4 أشخاص، منهم رجلان يعانيان من ضيق في التنفس، وآخر أصيب على مستوى الرأس، وامرأة تعاني من حروق خفيفة في اليدين.

تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ونقلهم إلى المستشفى. كما تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة على الحريق وإخماده.