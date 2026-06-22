جيجل: إصابة 5 أشخاص إثر إنقلاب سيارة بالشقفة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، اليوم الإثنين، إثر حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 43 بألما، ببلدية سيدي عبد العزيز ودائرة الشقفة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح خفيفة. حيث قُدّمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة في الميدان من طرف فرق الحماية المدنية.

وقد جرى نقل وإجلاء المصابين إلى المستشفى المحلي، فيما سخرت المصالح العملياتية لهذا التدخل شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف.