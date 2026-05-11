جيجل: إصابة 7 أشخاص إثر حادث اصطدام حافلة وشاحنة

تدخلت اليوم الاثنين، على الساعة 08 و 30 دقيقة، إسعافات وحدة الحماية المدنية بلغيموز مدعومة بوحدتي الشقفة و بوتياس. في حادث اصطدام شاحنة مع حافلة لنقل المسافرين خط الميلية -جيجل. بمنطقة بوطويل بالطريق الوطني 43 بلدية سيدي عبد العزيز دائرة الشقفة.

وخلّف الحادث 7 مصابين، لهم إصابات مختلفة و صدمة، قدمت لهم الإسعافات في عين المكان و نقلوا إلى المستشفى.

