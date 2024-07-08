جيجل: إعادة فتح الطريق الوطني رقم 43 بمنطقة بولخماس بزيامة منصورية

أشرف اليوم الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح على إعادة فتح الطريق الوطني رقم 43 في جزئه الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية، وتحديدا بمنطقة بولخماس ببلدية زيامة منصورية، أمام مرور المركبات ذات الوزن الخفيف وبالمناسبة.

وأكد ذات المسؤول على ضرورة تكثيف الجهود وتجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية للشركات العمومية وبالتنسيق مع السلطات المحلية، للفتح الكلي لهذا المحور الاستراتجي الذي سيسمح بمرور المركبات ذات الوزن الثقيل في أقرب الآجال الممكنة.

وجاء هذا تجسيدا للتعليمات التي أسداها وزير الاشغال العمومية المنشات القاعدية، خلال زيارته الأخيرة الى موقع الانزلاق والتي تتضمن تدابير وإجراءات استعجالية لضمان عودة حركة السير الى وضعها الطبيعي.

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