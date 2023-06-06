جيجل.. إكتشاف ورشة سرية لصناعة وتقليد التبغ وحجز 79 ألف وحدة

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل من اكتشاف ورشة سرية لصناعة مادة التبغ (الشمة) المقلدة.

العملية جاءت بعد الاستغلال المحكم للعنصر الاستعلاماتي. ومكنت من توقيف شخصين يقومان بنقل كميات معتبرة من مادة التبغ على متن سيارة نفعية. قبل التفطن لهما و توقيفهما في حالة تلبس.

ليتم بعدها تحديد مكان الورشة السرية و ضبط بداخلها ازيد من 79 ألف وحدة من مادة التبغ مقلدة و معبأة كانت جاهزة لتسويق.

كما تم حجز 35 كيس من الحجم الكبير من المواد الأولية. بالاضافة الى حجز معدات و آلات تستعمل في عملية التصنيع والتقليد.

هذا وأمرت الجهات القضائية المختصة بايداعهما الحبس.