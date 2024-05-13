جيجل: إنتشال جثة شخص من تحت الردوم

تمكنت فرق الحماية المدنية في جيجل، من العثور وإنتشال جثة المفقود تحت الردوم في حفرة أشغال لمقاولة ببلدية بوراوي بلهادف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، يبلغ المتوفي من العمر 34 سنة. وبعد إتمام الاجراءات سيم تحوليه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت على الساعة 10سا و55 دقيقة، من أجل عملية إنقاذ شخص تحت الردوم إثر انهيار الأتربة أثناء عملية الحفر ببلدية بوراوي بلهادف.