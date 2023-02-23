جيجل: إنتشال جثة غريق من الشاطئ الصخري

تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية جيجل من إنتشال جثة شاب من الشاطئ الصخري.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعوانة، اليوم الخميس، على الساعة 10 و 12 د. بالشاطئ الصخري ببرج بليدة بلدية و دائرة العوانة، لإنتشال جثة لشاب وجدث تطفى فوق الماء بين الصخور.

وأضاف البيان، أن الجثة من جنس ذكر، ويتراوح عمرها مابين 23 سنة ينحدر من ولاية المغير ، بلباس سروال و حذاء رياضي أسودين و قميص أصفر. وبعد اتخاد الإجراءات القانونية سيم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى جيجل.