جيجل: إنتشال جثة قاصر من واد الكبير

تمكنت عناصر وحدة التدخل للحماية المدنية لسيدي معروف بجيجل من انتشال جثة قاصر لا يتعدى عمره 14 سنة، من واد الكبير في سيدي معروف.

الضحية تعرض للغرق في المكان المسمى بين الغدير على مستوى واد الكبير حيث شرع عناصر الحماية المدنية و فور تلقيهم الخبر في عملية البحث رفقة عدد كبير من المواطنين قبل ان يتم انتشال الضحية و تحويله للمصالح الاستشفائية

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