جيجل: إنتشال جثة متعفنة مجهولة الهوية من عرض البحر

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية جيجل من انتشال جثة غريق من البحر.

وسجلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 11 و 42 د، تدخل لاسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعوانة. مدعمة بزورق نصف صلب، لانتشال جثة من عرض البحر على بعد 03 أميال بحرية عن المنطقة الصخرية الصفيصفة ببلدية و دائرة العوانة.

وأضافت ذات المصالح، أن الجُثة وجدت في حالة جد متقدمة من التعفن، مجهولة الجنس و العمر. بعد اتمام الاجراءات تم نقلها الى المركز الصحي المحلي.