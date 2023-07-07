جيجل.. إنتشال جثة من عرض البحر

تمكنت فرقة الغطس لميناء بوالديس بولاية جيجل على متن زورق انقاذ، من انتشال جثة وجدت تطفوا في العرض البحر، على بعد ميل ونصف عن شاطئ أولاد بونار.

وحسب بيان الحماية المدنية لجيجل، فإن الجثة من جنس ذكر يرتدي سروال رياضي أزرق، وجدت في حالة جد متقدمة من التعفن.

وبعد اتمام الاجراءات سيم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى جيجل. يضيف المصدر نفسه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.