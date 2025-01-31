جيجل: إنتشال جثتين من عرض البحر

تمكنت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، من إنتشال جثتين، من عرض البحر، في ولاية جيجل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بولاية جيجل، تم إنتشال الجثة الأولى، بشاطئ القنار.

ويتعلق الأمر، بجثة من جنس ذكر، وُجدت متعفنة، مجهولة الهوية والعمر، ترتدي حذاء رياضي أزرق وسروال وقميص أسودين.

فيما تم إنتشال الجثة الثانية بشاطئ سيدي عبد العزيز، ببلدية سيدي عبد العزيز في دائرة الشقفة.

والجثة من جنس ذكر، حيث وُجدت متعفنة، وهي مجهولة الهوية والعمر، ترتدي حذاء رياضي أسود وسروال وقميص أسودين.

وبعد إتمام الاجراءات، سيتم نقل الجثتين، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الطاهير.