جيجل.. إندلاع 16 حريقا والسيطرة على معظمها

كشفت النقيب بومالة أحلام المكلفة بالاعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية جيجل، عن حصيلة حرائق الغابات التي اندلعت في الولاية نهار أمس، على مستوى عدة نقاط في الولاية.

وأوضحت بومالة، في تدخل لها عل أمواج إذاعة “جيجل”، أن مصالح الحماية المدنية للولاية سجلت اندلاع 16 حريق، مست بلديات جيجل، والشقفة، والميلية، وسلمى بن زيادة، واولاد يحي خدروش، وقاوس، وبرج الطهر، وجانة، والطاهير، والعنصر، وجيملة.

وأضافت ذات المتحدثة، إن الفرق المتدخلة تمكنت من إخماد 15 حريقا حتى الآن، في حين لا يزال حريق واحد بمنطقة المنصورة في بلدية سلمى بن زيادة.

مؤكدة إن فرق التدخل تعمل على اخماد الحريق، وهو تحت السيطرة.

وأشارت النقيب، إلى أن مصالح الحماية المدنية جندت وسائل مادية وبشرية عبر 10وحدات مدعمةً بالرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات لأجل إخماد هذه الحرائق.

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