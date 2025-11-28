جيجل.. إنزلاق للتربة بالطريق الجبلي ببلدية بوذريعة بني ياجيس

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، إلى غاية الساعة 21:00 من سهرة اليوم الجمعة.

ووفقا لبيان المديرية العامة للحماية المدنية سجلت ولاية جيجل ببلدية بوذريعة بني ياجيس انزلاق للتربة بالطريق الجبلي غير المصنف بمنطقة أوطى عمر.

وقد أدى هذا الحادث إلى انقطاع الطريق، دون تسجيل خسائر بشرية، مع شاحنة عالقة بالأوحال.

بينما في ولاية ولاية الطارف على مستوى بلدية بحيرة الطيور تم امتصاص مياه الأمطار داخل منزل بمنطقة أولاد عبد الله.