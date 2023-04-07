جيجل: إنطلاق أول رحلة دولية بإتجاه مرسيليا من مطار فرحات عباس

إنطلقت اليوم الجمعة أول رحلة دولية ذهابا وإيابا من مطار فرحات عباس بجيجل نحو مرسيليا بفرنسا.

وقال عادل فوضيل مدير المطار في تصريح “لوأج”، أن مطار فرحات عباس بجيجل شهد اليوم الجمعة إنطلاق أول رحلة دولية بإتجاه مدينة مرسيليا بفرنسا. على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

كما أضاف أن الرحلة إنطلقت في حدود الساعة 8 و 40 دقيقة صباحا وعلى متنها 16 مسافرا. في حين أن رحلة العودة كانت في حدود 12 و 30 دقيقة وعلى متنها 109 مسافر.

وأشار إلى أن ثاني رحلة بإتجاه نفس المدينة ( مرسيليا) ستكون يوم 18 أفريل الجاري. على أن تتبعها رحلات إضافية و منتظمة في الأيام القادمة” .

يذكر أنه تم في وقت سابق تأجيل عدد من الرحلات الجوية الدولية التي كانت مبرمجة بدءا من 29 مارس الفارط بسبب عدم تسجيل طلبات من الزبائن.