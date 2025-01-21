جيجل.. إنقاذ امرأتين من الموت اختناقا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، مساء اليوم الثلاثاء، من إنقاذ امرأتين من الموت اختناقاً بالغاز.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الأمر يتعلق بامرأتين تعرضتا للاختناق. بسبب تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي 800 مسكن مزغيطان، بلدية ودائرة جيجل.

وقدّم أعوان الحماية المدنية الإسعافات الأولية للامرأتين اللتين تبلغان من العمر 26 و58 سنة، كانتا تعانيان من ضيق في التنفس، ثم نقلهما إلى المستشفى المحلي. يضيف البيان.