جيجل: إنقاذ شاب سقط داخل بئر بعمق 11 مترا
تمكنت مصالح الحماية المدينة لولاية جيجل، اليوم الخميس، من إنقاذ شاب سقط داخل بئر بعمق 11 مترا.
وفي هذا السياق، جاء في بيان لمصالح الحماية، أنه على اثر تلقي نداء نجدة مفاده سقوط شاب في بئر، تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بلغيموز مدعومة بوحدة بوتياس، بمنطقة بني معزوز.
حيث باشرت الفرق المتدخلة عملية الإنقاذ و مساعدة الشاب على الصعود من البئر الذي يبلغ معقه 11 متر و عرضه مترين و علو منسوب الماء به مترين.
وأكد البيان أن العملية تمت بنجاح و الشاب في صحة جيدة.
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جيجل: إنقاذ شاب من الموت غرقا بشاطئ تاسوست
كما تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، اليوم الخميس، من انقاذ شاب من الموت غرقا بشاطئ تاسوست.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية أولاد صالح، على الساعة 09 و 34 د، بشاطئ الزمرد ( تاسوست )، المحروس لإجلاء غريق ، تم إنقاذه من طرف حراس الشاطئ، حيث تلقى الإسعافات اللازمة بعين المكان.
واضاف البيان أن الغريق من ولاية الوادي، يبلغ من العمر 16 سنة، له صعوبة في التنفس، نقل إلى المستشفى المدني مجدوب السعيد.
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إنتشال جثة غريق وإنقاذ آخر في جيجل
كما قامت مصالح الحماية المدنية في جيجل، اليوم الإثنين، بإنتشال جثة غريق، وإنقاذ آخر في حالة خطيرة، بالمنطقة غير المحروسة بشاطئ واد زهور.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم بناءا على طلب نجدة مفاده غرق شخصين. تدخل حراس شاطئ واد الزهور، في عملية الإنقاذ.
وتمكنوا من إنقاذ شخص من موت محقق، أين تلقى الإسعافات اللازمة ونقل إلى مستشفى الميلية في حالة خطيرة.
كما تم إنتشال الغريق الثاني جثة هامدة، وهو من جنس ذكر ويبلغ من العمر 57 سنة، وينحدر من ولاية قسنطينة.
جيجل..إنقاذ غريق من الموت بشاطئ سيدي عبد العزيز
كما قامت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، بانقاذ وإجلاء غريق في حالة خطيرة جدا، و فاقد للوعي من الشاطئ المركزي بسيدي عبد العزيز.
وفي بيان لذات المصالح، فقد تذخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشقفة، على الساعة 10 و 20 د لاجلاء غريق في حالة خطيرة جدا
و فاقد للوعي من الشاطئ المركزي بسيدي عبد العزيز مسموح للسباحة.
و الذي تم إنتشاله من طرف حراس الشاطئ على بعد 120 متر عن الشاطئ،
بعد ابلاغ مرافقه لحظة فقدانه، حيث تم إنعاشه و إسعافه، و نقله على جناح السرعة الى المركز الصحي بسيدي عبد العزيز.
كما أضاف ذات المصدر أن الغريق من جنس ذكر، 43 سنة ينحدر من ولاية بسكرة.