جيجل: إنقاذ شاب سقط داخل بئر بعمق 11 مترا

تمكنت مصالح الحماية المدينة لولاية جيجل، اليوم الخميس، من إنقاذ شاب سقط داخل بئر بعمق 11 مترا.

وفي هذا السياق، جاء في بيان لمصالح الحماية، أنه على اثر تلقي نداء نجدة مفاده سقوط شاب في بئر، تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بلغيموز مدعومة بوحدة بوتياس، بمنطقة بني معزوز.

حيث باشرت الفرق المتدخلة عملية الإنقاذ و مساعدة الشاب على الصعود من البئر الذي يبلغ معقه 11 متر و عرضه مترين و علو منسوب الماء به مترين.

وأكد البيان أن العملية تمت بنجاح و الشاب في صحة جيدة.

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