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أخبار الجزائر

جيجل.. إنقاذ شخصين من الموت اختناقا بالغاز

بقلم عايدة.ع
جيجل.. إنقاذ شخصين من الموت اختناقا بالغاز
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تمكن أعوان الحماية المدنية، من إنقاذ شخصين من الموت اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل مسكن بحي السوق، ببلدية الشقفة بولاية جيجل.

وأشارت ذات المصالح، انها تدخلت على الساعة 10سا20د من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة داخل مسكن بحي السوق، ببلدية و دائرة الشقفة.

حيث خلف الحادث تسمم شخصين تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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