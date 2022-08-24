جيجل.. إنقاذ شخصين من الموت غرقا بشاطئ المنار الكبير

قامت مصالح الحماية المدينة لولاية جيجل، باجلاء غريقين، في حالة خطيرة بشاطئ المنار الكبير.

وفي بيان لمصالح الحماية اليوم الاربعاء، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية نهار امس على الساعة 19 و 30 دقيقة، لاسعاف و إجلاء غريقين في حالة خطيرة بشاطئ المنار الكبير.

حيث تدخل رئيس المركز و ستة من حراس الشاطئ، بعد نهاية العمل، في عملية انقاذ أربعة اشخاص عالقين في البحر الهائج ، بمساعدة المواطنيين في عملية إنقاذهم، لتتم العملية بنجاح.

واضاف البيان ان اثنان منهم شابين في العقد الثاني من العمر، ينحدران من واد سوف في حالة خطيرة، تم اسعافهم و نقلهم الى. مستشفى جيجل.

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