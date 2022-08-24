جيجل.. إنقاذ شخصين من الموت غرقا بشاطئ المنار الكبير
قامت مصالح الحماية المدينة لولاية جيجل، باجلاء غريقين، في حالة خطيرة بشاطئ المنار الكبير.
وفي بيان لمصالح الحماية اليوم الاربعاء، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية نهار امس على الساعة 19 و 30 دقيقة، لاسعاف و إجلاء غريقين في حالة خطيرة بشاطئ المنار الكبير.
حيث تدخل رئيس المركز و ستة من حراس الشاطئ، بعد نهاية العمل، في عملية انقاذ أربعة اشخاص عالقين في البحر الهائج ، بمساعدة المواطنيين في عملية إنقاذهم، لتتم العملية بنجاح.
واضاف البيان ان اثنان منهم شابين في العقد الثاني من العمر، ينحدران من واد سوف في حالة خطيرة، تم اسعافهم و نقلهم الى. مستشفى جيجل.
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العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل سيارة سياحية بالطاهير في جيجل
العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل سيارة سياحية بالطاهير في جيجل
كما علمت النهار من مصادر محلية بجيجل ان ثم العثور على جثتين هامدتين لشخصين داخل سيارة سياحية. وحسب ذات المصادر فان الحادثة التي وقعت بالقرب من وسط مدينة الطاهير.
اين تم اكتشاف وجود الجثتين ويتعلق الامر برجل 28 سنة وفتاة 22 سنة كانتا داخل سيارة سياحية. قبل تحويلهما إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير.
قد تعود أسبابها الرئيسية إلى الاختناق المفاجئ للضحيتين نتيجة البقاء لساعات طويلة داخل المركبة. مع استعمالهما للمكيف هذا وباشرت المصالح الأمنية والقضائية في فتح تحقيق معمق لمعرفة والكشف عن الأسباب الحقيقية الحادثة.
وللعلم فإن السيارة كانت مركونة داخل مرأب لأحد الخواص.
جيجل.. وفاة إمراة دهسا بقطار
كما لقيت إمراة حتفها، دهسا بقطار في منطقة تمليكان ببلدية سيدي عبد العزيز بولاية جيجل.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لذات الولاية، مساء أمس الاثنين، إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بلغيموز في منطقة تمليكان ببلدية سيدي عبد العزيز بالعنصر، في حادث دهس قطار لنقل المسافرين – خط جيجل قسنطينة- لامرأة توفيت في عين المكان.
وأضاف البيان، أن الضحية المتوفية من جنس انثى، تبلغ من العمر 29 سنة، تنحدر من ولاية الجزائر.