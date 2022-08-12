جيجل: إنقاذ شخص من الموت غرقا بشاطئ الزيامة منصورية

أنقذت مصالح الحماية المدينة لولاية جيجل، اليوم الجمعة، شخصا من الموت غرقا بالشاطئ الأحمر بالزيامة منصورية.

وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالزيامة منصورية، على الساعة 12 و05 د، بالشاطئ الأحمر بالزيامة منصورية لإجلاء غريق تعرض للغرق بعد سقوط قارب ذو دواسات على بعد 200 متر من الشاطئ.

واضاف البيان أنه تم انتشال و انعاش الضخية على متن قارب من طرف عون الحماية المدنية، و طبيب على متن قارب كان بالقرب من مكان السقوط.

بالمقابل تواصل فرقة الإسعاف العملية حتى ايصاله الى المركز الصحي بالزيامة منصورية، كما الغريق في حالة خطيرة، من جنس ذكر ، العمر 20 سنة ، ينحدر من ولاية برج بوعريريج.

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