جيجل: إنقاذ شخص من الموت غرقا بشاطئ الزيامة منصورية
أنقذت مصالح الحماية المدينة لولاية جيجل، اليوم الجمعة، شخصا من الموت غرقا بالشاطئ الأحمر بالزيامة منصورية.
وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالزيامة منصورية، على الساعة 12 و05 د، بالشاطئ الأحمر بالزيامة منصورية لإجلاء غريق تعرض للغرق بعد سقوط قارب ذو دواسات على بعد 200 متر من الشاطئ.
واضاف البيان أنه تم انتشال و انعاش الضخية على متن قارب من طرف عون الحماية المدنية، و طبيب على متن قارب كان بالقرب من مكان السقوط.
بالمقابل تواصل فرقة الإسعاف العملية حتى ايصاله الى المركز الصحي بالزيامة منصورية، كما الغريق في حالة خطيرة، من جنس ذكر ، العمر 20 سنة ، ينحدر من ولاية برج بوعريريج.
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جيجل: إنتشال جثة طفل من شاطئ بني بلعيد
كما قامت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، بانتشال جثة طفل غرق بشاطئ غير محروس ببني بلعيد.
وفي بيان لذات المصالح،أمس الخميس، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلغيموز، في حدود الساعة 21و 10 د، لإجلاء جثة طفل غريق البحر
و في هذا السياق، كان الطفل قد غرق في الشاطئ الغير محروس الساحل، بمنطقة بني بلعيد ببلدية خيري واد عجول بالعنصر، حيث انشل من طرف مواطنيين و نقل على متن قارب خاص، الى شاطئ بني بلعيد.
بالمقابل أعوان الحراسة الذي كانوا في عين المكان بذلوا قصارى جهدهم في سبيل إنعاشه لكن كل المحاولات باءت بالفشل.
هذا فإن الجثة من جنس ذكر ،يبلغ من العمر 6 سنوات، ينحدر من بلدية بوراوي بلهادف، حيث حولت الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الميلية.
إنقاذ 134 شخصا من الغرق في جيجل خلال يوم
كما قامت مصالح الحماية المدنية في جيجل، بـ138 تدخل في الشواطئ وحوادث المرور والحرائق والإسعافات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية في جيجل، وفيما يخص التدخلات في البحر. قامت مختلف الفرق المسخرة ضمن جهاز حراسة الشواطئ بـ134 تدخل في عمليات إنقاذ غرقى في مختلف الشواطئ المحروسة.
كما تم تحويل 11حالة تتطلب التكفل الطبي الى مختلف المراكز الصحية.
وفيما يخص حوادث المرور، تم تسجل 11 حادث مرور على مستوى تراب الولاية.
وخلفت هذه الحوادث، 18 مصاب بدرجات خطورة متفاوتة تم التكفل بهم بإسعافهم ونقلهم إلى مختلف المراكز الصحية.
كما تم تسجيل التدخل في إخماد 6 حرائق في بداية إشتعالها في مختلف المناطق.
حيث تقوم الفرق المتدخلة بحصرها و إخمادها في مهدها، ومنع إنتشارها الى المحيط المجاور. وقدرت المساحة الاجماية لهذه الحرائق بـ1200 م 2، من الأحراش والادخال.