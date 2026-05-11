جيجل.. إنقاذ عائلة كاملة من الموت اختناقا بالغاز

من جهتها أكدت مصالح الحماية المدنية، أن إسعافاتها تدخلت على الساعة 04 سا25د من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل المنزل، بحي بن شعيبون، ببلدية ودائرة جيجل.

مشيرة أن الحادث خلّف تسمم 5 أشخاص من عائله واحدة، تترواح أعمارهم بين 7 و 75 سنة. تم إسعافهم بعين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

