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أخبار الجزائر

جيجل: إنقاذ 06 أفراد من عائلة واحدة إستنشقوا الغاز

بقلم أمينة داودي
جيجل: إنقاذ 06 أفراد من عائلة واحدة إستنشقوا الغاز
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تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون في اختناق عائلة بأكملها مكونة من 6 أفراد بولاية جيجل.

وتدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية على الساعة 01 و 50 د ، بحي أولاد عيسى ببلدية جيجل. لإسعاف و إجلاء افراد عائلة تعرضوا للتسمم جراء استنشاقهم غاز أكسيد الكربون المنبعث من المدفئة. جراء التثبيت السيء لانبوب صرف الغازات .

وتعرضت الأم 41 سنة و 05 أطفال، سنهم بين 16 شهر و 16 سنة لضيق في التنفس وقئء. حيث تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى جيجل.

رابط دائم : https://nhar.tv/km02p
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