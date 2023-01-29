جيجل: إنقاذ 06 أفراد من عائلة واحدة إستنشقوا الغاز

تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون في اختناق عائلة بأكملها مكونة من 6 أفراد بولاية جيجل.

وتدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية على الساعة 01 و 50 د ، بحي أولاد عيسى ببلدية جيجل. لإسعاف و إجلاء افراد عائلة تعرضوا للتسمم جراء استنشاقهم غاز أكسيد الكربون المنبعث من المدفئة. جراء التثبيت السيء لانبوب صرف الغازات .

وتعرضت الأم 41 سنة و 05 أطفال، سنهم بين 16 شهر و 16 سنة لضيق في التنفس وقئء. حيث تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى جيجل.