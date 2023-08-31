جيجل.. إنقاذ 3 شبان وسط شاطئ الزواي

تمكنت فرقة الإنقاذ التابعة للحماية المدنية، اليوم الخميس، من إنقاذ 3 أشخاص كانوا عرض البحر الهائج في جيجل.

كما جاء في بيان الحماية المدنية، “أثناء تدخل إجلاء قامت به سيارة الإسعاف للوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيجل”. “صادف تواجدهم بشاطئ الزواي الممنوع للسباحة، وجود ثلاثة أشخاص في عرض البحر الهائج على وشك الغرق والهلاك” . “ما دفع أفراد سيارة الإسعاف ركوب الامواج و التدخل لانقاذهم من موت محقق” . “العملية تمت بنجاح و تم إنقاذهم في حالة مستقرة، ويتعلق الأمر بشابين ورجل”.