جيجل.. إنقاذ 4 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، مساء اليوم الأحد، من انقاذ 4 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الضحايا تعرضوا لبداية اختناق بسبب تسرب غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي الرابطة ببلدية، دائرة جيجل.

وقد تدخل أعوان ذات المصالح، أين تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا في عين المكان لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم مابين 04 سنوات و 49 سنة، قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي.