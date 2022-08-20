جيجل.. إنقاذ 4 أشخاص من الموت بشاطئ غير محروس

أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، أربعة أشخاص من موت محقق، بشاطئ غير محروس بالولاية.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة البحرية جن جن لمديرية الحماية المدنية جيجل على على الساعة 16سا20د من أجل إنقاذ أشخاص عالقين في البحر بشاطئ غير محروس على على بعد 400 متر عن الشاطئ.

حيث تمكنت فرق الحماية من الوصول إليهم و انقاذهم من موت محقق، وهم 4 شباب في العشرينيات قدمت لهم الإسعافات الأولية و نقلهم الى مستشفى الطاهير.

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