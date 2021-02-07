جيجل: اتلاف ما يزيد عن 91 هكتار بسبب 24 حريق في أقل من 24 ساعة

شهدت ليلة اول امس مختلف بلديات ولاية جيجل عديد الحرائق المقدرة بنحو 24 حريقا منها 19 حريقا وصفت بالخطيرة.

وذلك حسب تصريحات المكلف بالاعلام على مستوى محافظة الغابات للولاية، الذي أكد بأن هذه الحرائق سببت خسائر كبيرة بالغطاء النباتي.

أين قدرت المساحة الاجمالية التي تعرضت للحريق بـ 91 هكتار في أقل من 24 ساعة.

من بينها 41 هكتار على مستوى بلدية سمى بن زيادة، من جانب أخر تم تسخير ما يزيد عن 38 شاحنة من مختلف التخصصات و الأحجام.

بالإضافة الى 122 عون لمواجهة الحرائق المسجلة التي شهدتها الولاية، حسب ما صرح به مدير الحماية المدنية بجيجل للنهار.

وتواصلت عملية الاخما الى غاية منتصف الليل، قبل ان يتم التحكم فيها دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ما عدا الخسائر المتعلقة بالغطاء الغابي من اشجار غابية مثمرة.