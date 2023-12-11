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أخبار الجزائر

جيجل.. احتراق شخصين بالكهرباء أثناء أشغال بناء مسكن

بقلم أسماء.ع
جيجل.. احتراق شخصين بالكهرباء أثناء أشغال بناء مسكن
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تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشقفة على الساعة 8 و52 دقيقة لإسعاف شخصين تعرضا لصعقة كهربائية. من الضغط المتوسط اثناء مزاولة اشغال بناء مسكن بمنطقة لاكاف ببلدية الشقفة.

كما خلف الحادث مصابين إثنين، الأول مصاب بحروق من الدرجة 3 على سائر الجسد (من الرقبة الى القدمين) و في حالة خطيرة. والمصاب الثاني مصاب بحروق خفيفة على مستوى اليد الايمن. بالإضافة جرح في مؤخرة الراس، تم تقديم الاسعافات اللازمة وتحويلهما إلى مستشفى الطاهير.

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