جيجل.. احتراق شخصين بالكهرباء أثناء أشغال بناء مسكن

تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشقفة على الساعة 8 و52 دقيقة لإسعاف شخصين تعرضا لصعقة كهربائية. من الضغط المتوسط اثناء مزاولة اشغال بناء مسكن بمنطقة لاكاف ببلدية الشقفة.

كما خلف الحادث مصابين إثنين، الأول مصاب بحروق من الدرجة 3 على سائر الجسد (من الرقبة الى القدمين) و في حالة خطيرة. والمصاب الثاني مصاب بحروق خفيفة على مستوى اليد الايمن. بالإضافة جرح في مؤخرة الراس، تم تقديم الاسعافات اللازمة وتحويلهما إلى مستشفى الطاهير.