جيجل..احصاء 15 بناية للخواص بنمط سكن ترقوي ” فوضوي” سيتم هدمها

احصت مصالح بلدية جيجل 15 بناية أنجزت في شكل مشاريع سكنية ترقوية فوضوية عبر بعض الأحياء بمدينة جيجل.

وشرعت ذات المصالح في اتخاذ الاجراءات القانونية في انتظار تنفيذ قرارات الهدم.

وحسب التصريح الذي خص به “النهار” مدير مصلحة التعمير ببلدية جيجل، فإنه تم تنفيذ 20 قرار هدم يخص بنايات فوضوية فردية مشيرا إلى مواصلة عملية مراقبة كل البنايات التي لم يحترم أصحابها للشروط القانونية.

من جهته كشف رئيس بلدية جيجل بوخميس بلحيمر ، عن إخلاء و استرجاع ما يقارب 15 شقة تابعة لأملاك البلدية كانت مستغلة بطريقة غير قانونية من طرف بعض الأشخاص.

بالإضافة الى استرجاع 38 محل تجاري لعدم تسديدمستحقات الايجار من طرف مستغليها.