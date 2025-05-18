جيجل.. استكمال عملية بيع الأضاحي المستوردة اليوم

أعلنت مصالح ولاية جيجل، أنه سيتم استكمال عملية بيع أضاحي العيد المستوردة، انطلاقا من صباح اليوم الأحد عبر 5 نقاط.

وفي بيان لها، أوضحت ذات المصالح أن عملية البيع تتم عبر 5 نقاط وهي بلدية جيجل على مستوى المؤسسة العمومية الكاتمية للفلين بحي بوالرمل. بلدية الشقفة بسوق الخضر والفواكه للجملة الحجازية بجيمار، بلدية العوانة على مستوى وحدة صافا بابور بكيسير. وبلدية الميلية على مستوى مؤسسة بوالمناخر بمنطقة النشاطات الصناعية. بلدية العنصر على مستوى المزرعة النموذجية توير بلغيموز.

وأشار ذات المصدر، انه على الراغبين في اقتناء الأضحية التفضل باصطحاب بطاقة التعريف البيومترية. فيما يبقى البيع متاحا ببطاقة الدفع الالكترونية الذهبية و البنكية أو نقدا.

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