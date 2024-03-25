جيجل.. استلام مشروع نهائي الحاويات لميناء جن جن نهاية 2025

.كشف الرئيس المدير العام لميناء جن جن بولاية جيجل، بواب عبد السلام، أن استلام أشغال نهائي الحاويات بالميناء سيتم قبل نهاية سنة 2025.

وأفاد ذات المتحدث في تصريح لـ (وأج) أن أشغال نهائي الحاويات بميناء جن جن التي أعيد بعثها خلال العام الجاري 2024. بعد أن توقفت سنة 2019 بسبب بعض الإشكالات مع الشريك الأجنبي الكوري الجنوبي. سيجعل من الميناء قطبا هاما في حوض المتوسط من حيث تبادل السلع بتوفيره لأرصفة بإمكانها استقبال أكبر سفن الشحن.

كما سيتم-يضيف ذات المسؤول- شهر جوان استلام رصيف بطول 320 متر وعمق 14 مترا. ما يسمح باستقبال سفن ذات ست ( 06) آلاف حاوية في مرحلة أولى. على ان تمكن الأشغال الجارية في المرحلتين الثانية و الثالثة. الوصول إلى عمق سبعة عشر (17) مترا ما يتيح للميناء استقبال سفن ذات حمولة تصل إلى ثمانية عشر (18) إلف حاوية و ذلك بحلول شهر سبتمبر 2025.

وأبرز بواب ان ”استقبال السفن العملاقة على مستوى ميناء جن جن سيسمح بتخفيض كلفة النقل اللوجيستيكي. فضلا عن تخفيض وقت مرور السلع من أوروبا باتجاه الدول الإفريقية بنحو عشرين (20) يوما”. مشيرا إلى أن ميناء جن جن يطمح إلى بلوغ 12 مليون طن من حيث حجم تبادل السلع. بعد تسجيل 9,7 مليون طن من السلع المتداولة العام 2023.

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