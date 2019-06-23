جيجل.. اسعار الفراولة تنهار وتصل إلى 50 دينار للكيلوغرام

تشهد هذه الايام اسعار مادة الفراولة بولاية جيجل تراجعا رهيب حيث وصل لاول مرة و على غير العادة سعر الكيلوغرام الواحد في السوق المحلي الى 50 دينار جزائري.

فيما لا يتعدى سعره بالجملة عند المنتج 30 دينار جزائر بعدما كان سعر الكيلوغرام الواحد قبل شهر يفوق 300 دج.

التراجع الكبير المفاجئ في سعر منتوج الفراولة خلال هذا الاسبوع دفع بعدد من الفلاحين و المنتجين خاصة على مستوى بعض المناطق المشهورة بزراعة و انتاج هذا النوع من الفاكهة كمنطقتي بني معزوز و بني بلعيد التخلي عن كميات معتبرة منه في الحقول.

لتفادي تكاليف اضافية تتمثل في اليد العاملة والنقل بعد الخسائر المالية الكبيرة التي يتبكدها هؤلاء ازاء هذا التراجع المسجل في الاسعار التي تعود اسبابها الرئيسية حسبما صرح به بعض المنتجين للنهار الى الوفرة الكبيرة التي حققها المنتوج محليا ووطنيا.

بالمقابل غياب وحدات صناعية لتحويل منتوج الفراولة ما يجبر الفلاحين نقلها الى اسواق الجملة قصد التخلص منها في وقت قصير وباسعار رمزية كونها سريعة التلف خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.

بالاضافة الى ارتفاع سعر مختلف انواع الاسمدة المستعملة اثناء عملية زرع الشتلات المستوردة من الخارج هذا و يبقى الفلاح الخاسر الاكبر بعد تراجع سعر مادة الفراولة التي تحولت من نقمة على المنتج الى نعمة للمستهلك.