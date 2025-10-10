جيجل.. الأرندي ينظم الدورة التكوينية بعنوان “التكوين السياسي وعلاقة المنتخبين بالسياسة”

نظم حزب التجمع الوطني الديموقراطي الأرندي اليوم الجمعة بولاية جيجل الدورة التكوينية بعنوان “التكوين السياسي وعلاقة المنتخبين بالسياسة”.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التكوينية لولايات من الشرق التي يقوم بها الحزب.

وحضر جانب من الدورة نشط الامين العام للأرندي منذر بودن عشية تجمعا شعبيا ببلدية ولاد عسكر أمام النصب التذكاري للولاية التاريخية الثانية، غدا السبت 11 أكتوبر 2025.