جيجل: الأمطار الغزيرة تتسبب في شل حركة المرور
سببت الأمطار الاخيرة في مختلف أحياء جيجل في غلق الطرقات والشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية، بعدما غمرتها المياه وتحولت إلى وديان وبرك مائية.
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سببت الأمطار الاخيرة في مختلف أحياء جيجل في غلق الطرقات والشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية، بعدما غمرتها المياه وتحولت إلى وديان وبرك مائية.
https://www.youtube.com/watch?v=h2vqx0qJvEU
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