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جيجل: الأمطار الغزيرة تتسبب في شل حركة المرور

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جيجل: الأمطار الغزيرة تتسبب في شل حركة المرور
بقلم وافي مهاجري

سببت الأمطار الاخيرة في مختلف أحياء جيجل في غلق الطرقات والشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية، بعدما غمرتها المياه وتحولت إلى وديان وبرك مائية.


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