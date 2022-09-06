جيجل.. الإطاحة بامراة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين عبر الفايسبوك

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل، من الإطاحة بامرأة كانت تمارس النصب و الاحتيال في جمع الأموال بعد وهم ضحاياها انها وسيط تجاري.

حيث تقوم بعرض أجهزة كهرومنزلية للبيع بالتقسيط المريح، و بأسعار مغرية باستعمال أسماء مستعارة لحسابات فايسبوكية وهمية، قبل الإطاحة بها وبحوزتها مبلغ مالي يفوق 500 مليون سنتيم و مجموعة من المجوهرات.

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