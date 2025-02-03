جيجل: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المنازل بتاسوست

تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي تاسوست بأمن ولاية جيجل، من الإطاحة بشبكة مختصة في الإقتحام و السطو على منازل المواطنين. بمنطقة تاسوست التابعة إقليميا لبلدية الأمير عبد القادر.

العملية التي تمت في وقت قياسي و مكنت عناصر الأمن بجيجل من توقيف ثمانية أشخاص مع استرجاع جميع المسروقات. جاءت بعد حصول عناصر الأمن على معلومات تقدم بها أحد الضحايا مفادها تعرض منزله العائلي للسرقة من طرف مجهولين. أين شرع عناصر الأمن في التحقيق الميداني و التنقل إلى مكان الجريمة وضبط شخصين يبلغان من العمر 21 و 28 سنة كانا في حالة تلبس.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما على الفور و استرجاع بعض المسروقات التي كانت على متن مركبة سياحية. و المتمثلة في بعض الأغراض المنزلية و الكهرومنزلية.

وأثناء التحقيق معهما تبيّن وجود شركاء قاموا بإخفاء الأغراض المسروقة بأماكن متفرقة قبل توقيفهم. و يتعلق الأمر بستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 43 سنة. كما تم استرجاع جميع المسروقات المتبقية المتمثلة في: أجهزة سخان الماء ، مكيفات هوائية ، جهاز تلفاز ، مدفأة غاز البوتان ، قارورات غاز البوتان. بالإضافة كذلك إلى مضخات المياه ، أغطية أفرشة و اغراض اخرى.

من جهتها الجهات القضائية المختصة أمرت بايداع ثلاثة أشخاص الحبس. فيما تم وضع البعض الاخر تحت الرقابة القضائية.

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