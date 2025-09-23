جيجل: الإطاحة بشبكة منظمة للهجرة غير الشرعية

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة الشقفة ولاية جيجل من الاطاحة بشبكة منظمة لتهريب المهاجرين عن طريق البحر.

العملية التي تمت بنجاح كبير جاءت بناءا على معلومات تحصل عليها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة الشقفة. مفادها أن مجموعة من الأشخاص تتهيأ لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عن طريق البحر. مقابل مبالغ مالية تسلم لأفراد الشبكة التي تقوم بتهريبهم على متن قارب.

حيث باشرت الفرقة الامنية في عملية البحث و التحري التي اسفرت عن تحديد هوية أفراد الشبكة ويتعلق الأمر بـسبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و 41 سنة اين تم توقيف خمسة أشخاص مع حجز بعض الأغراض الخاصة بعملية الإبحار قبل التحقيق معهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة . ايمن عبد الرحيم