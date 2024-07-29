جيجل: الإطاحة بشخصين سرقا 500 مليون سنتيم من مركبة واسترجاع المبلغ

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل. من الإطاحة بشخصين قاما بالسطو على نصف مليار سنتيم من داخل مركبة.

العملية التي تمت في وقت قياسي جاءت بعد الشكوى التي تقدم بها الضحية. و يتعلق الأمر بمسير شركة لتوزيع البريد مفادها تعرضه للسطو من طرف مجهولين قاموا بسرقة مبلغ 500 مليون سنتيم من داخل مركبته. ليتم الشروع مباشرة في عملية التحري من طرف عناصر الشرطة الذين تمكنوا في وقت قياسي و بالاستغلال المحكم في العنصر الاستعلاماتي من تحديد هوية الفاعلين.

ويتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 37 و 40 سنة ينحدران من مدينة جيجل. أين تم توقيفهما و استرجاع المبلغ المسروق قبل قديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة في انتظار محاكمتهما لاحقا.