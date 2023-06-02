جيجل: الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب ليلا

تمكن أفراد الفرقة الجنائية بأمن ولاية جيجل من تفكيك عصابة أحياء. مكونة من ستة أشخاص كانوا وراء المشاجرات التي تشهدها من حين لآخر. مختلف الأحياء في خاصة الفترات الليلية

وكانت الشبكة تستعمل أسلحة بيضاء من عصي وسيوف بغرض خلق جو من إنعدام الأمن في أوساط هذه الأحياء. وكذا ترهيب المواطنين بالاعتداء عليهم و تخريب الممتلكات. و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

العملية التي تمت بنجاح كبير مكنت من حجز بندقية صيد بحري ، عصي خشبية. بالإضافة كذلك إلى سيوف من الحجم الكبير، 13 سكين من مختلف الأحجام و الأنواع، مناجل، سلسلة حديدية، لثام، دراجتين ناريتين تستعملان في تنقل عناصر العصابة وكذلك في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية، مبالغ مالية من عائدات الترويج. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة أمرت بإيداعهم المؤسسة العقابية.