جيجل..الإعتداء على أستاذ جامعي بألة حادة وسط الميلية

تعرض الدكتور سفيان عبد اللطيف باحث في التاريخ واستاذ بجامعة قالمة، لاعتداء من طرف شخص بواسطة آلة حادة وسط مدينة الميلية في جيجل.

وتسبب له هذا الاعتداء في كسور بليغة على مستوى الرأس.

الحادثة التي تزامنت مع احتفالات يوم العلم جاءت بعد تقديم الضحية نصائح لمجموعة أشخاص بالتخلي عن ما يقومون به من الاستيلاء على بعض الممتلكات التابعة لأحد المرافق العمومية.

قبل أن يتفاجأ بتوجيه أحد هؤلاء الأشخاص ضربات بواسطة آلة حادة تسببت في إصابته بكسور خطيرة على مستوى الرأس.

مما تطلب نقله على جناح السرعة إلى مستشفى بشير منتوري بالميلية قبل تحويله إلى قسنطينة.

اين ينتظر أن يخضع لعملية جراحية في وقت شرعت فيه المصالح الأمنية المختصة في فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادثة التي خلفت حالة استياء و تذمر لدى سكان مدينة الميلية.