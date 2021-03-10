جيجل: الاطاحة بشبكة وحجز نصف كيلوغرام مخدرات وأزيد من 600 قرص مهلوس

أخبار الجزائر
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جيجل: الاطاحة بشبكة وحجز نصف كيلوغرام مخدرات وأزيد من 600 قرص مهلوس
بقلم ايمن عبد الرحيم

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل في وقت قياسي من شل نشاط أفراد شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية تمت بعد حصول عناصر الشرطة على معلومات مفادها قيام أشخاص بالإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

أين شرع عناصر الفرقة الأمنية في عملية التحري التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بمجموعة  أشخاص يصل عددهم إلى 7 أفراد  تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة.

حيث تم توقيف 6 أشخاص مع حجز مايفوق عن نصف كيلو غرام من المخدرات وأزيد من600 قرص من المؤثرات العقلية.

هذا وقد التحقيق مع الموقوفين قبل  تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقهم أمر إيداع الحبس في انتظار محاكمتهم، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن المشتبه فيه الفار.


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