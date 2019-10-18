جيجل : الاطاحة بعصابة مختصة في تزوير الاوراق النقدية وترويجها

علمت النهار من مصادر خاصة ان الاجهزة الامنية العاملة على مستوى مدينة الميلية في جيجل اطاحت بافراد شبكة مختصة في تقليد الاوراق النقدية وترويجها.

وحسب ذات المصادر فان العملية النوعية التي جاءت بعد الاستغلال المحكم للمعلومات التي تحصلت عليها ذات المصالح الامنية مفادها ان شبكة مجهولة العدد يقوم افرادها بتقليد الاوراق النقدية لترويجها وتداولها في الاسواق.

حيث بعد الاستغلال المحكم للعنصر الاستعلاماتي تمت الاطاحة بهذه الشبكة المتكونة من 3 اشخاص بحوزتهم اوراق نقدية بالعملة الوطنية مقلدة.

وقد قدر مبلغها المالي الاجمالي بنحو 12 مليون سنتيم و بعض الاغراض التي يتم استعمالها في عملية التزوير .