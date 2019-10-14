جيجل : الاطاحة بعقيد مزيف إنتحلت صفة طبيبة عسكرية

علمت النهار من مصادر خاصة ان الاجهزة الامنية بولاية جيجل قد تمكنت من الاطاحة باربعينية تنحدر من احدى ولايات الشرق الجزائري بعدما قامت بانتحال صفة طبيبة عسكرية برتبة عقيد.

وحسب ذات المصادر فان الطبيبة اوبالأحرى العقيد المزيف تم توقيفها بعد رصد تحركاتها و ترددها على اماكن بالقرب من احدى المقرات الامنية بحوزتها لباس يشبه الزي العسكري يحمل رتبة عقيد.

قبل ان يتم توقيفها رفقة اشخاص اخرين بينهم الشخص الذي قام بعملية تزوير بطاقتها المهنية التي صفة طبيبة في صفوف الحيش الوطني الشعبي برتبة عقيد.

هذا وينتظر ان تتم محاكمة الموقوفين على مستوى الجهات القضائية المختصة.