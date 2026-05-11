تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، صبيحة اليوم الاثنين، من أجل عملية البحث عن شخص مفقود في سد بولاية جيجل.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها على الساعة 10سا00د باشرت عملية البحث عن شخص مفقود في سد العقرم. ببلدية قاوس دائرة تاكسنة.

مشيرة أن العملية لا تزال جارية.

جيجل: إصابة 7 أشخاص إثر حادث اصطدام حافلة وشاحنة

تدخلت اليوم الاثنين، على الساعة 08 و 30 دقيقة، إسعافات وحدة الحماية المدنية بلغيموز مدعومة بوحدتي الشقفة و بوتياس. في حادث اصطدام شاحنة مع حافلة لنقل المسافرين خط الميلية -جيجل. بمنطقة بوطويل بالطريق الوطني 43 بلدية سيدي عبد العزيز دائرة الشقفة.

وخلّف الحادث 7 مصابين، لهم إصابات مختلفة و صدمة، قدمت لهم الإسعافات في عين المكان و نقلوا إلى المستشفى.

