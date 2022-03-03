جيجل: الثلوج تصنع أجمل اللوحات ببني محرز الباحث سكانها عن غاز المدينة

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دعت وحدات الدرك الوطني، إلى التحلي باليقظة والحذر أثناء السياقة، بسبب تساقط الثلوج في بعض الولايات.

كما أعلن مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن اليقظة مطلوبة بالطريق الوطني رقم 33. والرابط بين بلديتي بشلول وآيت بومهدي بالضبط على مستوى منطقة لاكولار بسبب تراكم الثلوج.

كما دعت إلى التحلي باليقظة مطلوبة على مستوى الطريق الوطني رقم 15. في شطره الرابط بين بلديتي أغبالو “البويرة” وإفرحونن “تيزي وزو” على مستوى منطقة كول تيروردة نتيجة تساقط الثلوج.

في حين، أفاد المصدر ذاته، ان باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور. كما نصح مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر.

وشهدت، أمس الثلاثاء، الولايات الداخلية للوطن والمرتفعات التي يتجاوز علوها 900 متر، تساقط كثيف للثلوج.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، فإن سمك الثلوج تراوح مابين 10 إلى 15 سنتمتر.

وتساقطت الثلوج على ولايات تيزي وزو، بجاية، باتنة، البويرة، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، ام البواقي، باتنة، خنشلة، وتبسة.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت الأرصاد الجوية من تسجيل أجواء جد باردة على هذه الولايات حيث ستتراوح درجات الحرارة مابين 1 إلى 5 درجات إلى غاية السادسة مساء.

كما حذرت نشرية خاصة لمصالح الارصاد الجوية اليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية على 6 ولايات من الوطن.

وذكرتن ذات المصالح أن الولايات المعنية هي : برج باجي مختار ، أدرار ، تيميمون، إن صالح ، المنيعة، ورقلة.