جيجل.. الحبس المؤقت لـ3 أشخاص قتلوا شخصا داخل منزله

تم إيداع 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت اثر قياهم بالدخول إلى مسكن شخص وقتله وسرقة سيارته بولاية جيجل.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة الميلية، اليوم الأربعاء، أنّه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية الرأي أنه في ليلة 2024/07/14 قام مجموعة من الأشخاص بالدخول إلى مسكن الضحية” ب.هـ ” وقتله وسرقة سيارته، وعليه تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع.”

وتوصلت التحريات التي أجرتها فرقة الدرك الوطني بالميلية إلى تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بكل من: “د.ز.أ “و ” ب. ح ” و ” ج. ع. “. يضيف المصدر نفسه.

وبتاريخ اليوم الموافق ل : 2024/07/17 تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم بجنايتي تكوين جمعية أشرار وجناية الاغتيال وجنحة السرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت.