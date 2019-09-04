جيجل : الحبس المؤقت للمدير الأسبق لمستشفى مجدوب السعيد

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالطاهير في جيجل إيداع المديرالأسبق لمستشفى مجدوب السعيد وعدد من الاطارات والموردين الحبس المؤقت.

وعلمت النهار من مصادر خاصة أن المتورطين في قضية المدير الاسبق ويتعلق الأمر بالمتصرف المالي السابق بالمستشفى.

والذي يشغل حاليا مسؤول باحدى المرافق الصحية على مستوى بلدية تاكسنة.

ومعلوم ان القضية تتعلق بملف الصفقات العمومية وسوء التسيير في الفترة التي كان يديرها المدير الاسبق ومتصرفه المالي السابق.

قبل ايداعهما الحبس المؤقت فيما لا يزال احد المتعاملين ” مورد ” بالاضافة اطار اخر يعمل بالمستشفى في حالة فرار.