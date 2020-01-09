جيجل: الحماية المدنية تستأنف عملية البحث عن توأمين مفقودين في عرض البحر

استأنفت الحماية المدنية لولاية جيجل، اليوم الخميس، عملية البحث عن الضحايا المفقودين، بعد إنتشال ثلاث ضحايا ليلة البارحة.

يأتي هذا على إثر إنحراف سيارة سياحية من نوع رونو سيمبول بالشاطئ الصخري المنار الكبير ط و 43 بلدية جيجل.

وقد تم إنتشال ضحيتين، الأب (42 سنة) في حالة صدمة، وطفلة 9سنوات في حالة حرجة توفيت لاحقا.

ليتم بعد ذلك انتشال ضحية ثالثة متوفية من جنس أنثى 37 سنة في حدود الساعة 20سا و 45.

فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الغريقين المفقودين وهما توأم يبلغان من العمر 6 سنوات.

للتذكير، تم تسخير الوسائل المادية والبشرية من عناصر فرقة الغطس التابعة للوحدة البحرية جن جن، تم دعم فرقة الغطس بفرقتي كل من ولاية سكيكدة و بجاية.

عملية التمشيط والبحث عن الضحيتين المفقودين متواصلة من طرف 21 غواصا، تحت إشراف مدير الحماية المدنية العقيد ك. بن قويطن.