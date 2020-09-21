جيجل..الدرك الوطني يحبط محاولة التحضير لهجرة غير شرعية ويوقف 4 أشخاص

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
جيجل..الدرك الوطني يحبط محاولة التحضير لهجرة غير شرعية ويوقف 4 أشخاص
بقلم  ايمن عبد الرحيم

تمكن عناصر الدرك الوطني التابعين للكتيبة الاقليمية في الطاهير بالتنسيق مع فصيلة الابحاث بنفس الدائرة بجيجل من احباط عملية التحصير للقيام بالهجرة غير الشرعية.

وذلك من طرف مجموعة من الاشخاص و المقدر عددهم ب 4 افراد من مختلف الاعمار ينحدرون من بلديات الامير عبد القادر و قاوس و عاصمة الولاية جيجل .

وجاءت العمليةبعد الاستغلال المحكم للعنصر الاستعلاماتي و الحصول على معلومات مفادها محاولة قاصر لا يتعدى عمره 18 سنة للهجرة غير الشرعية انطلاقا من شاطىء بالجهة الغربية للوطن.

اين شرعت ذات المصالح في عملية التحقيق و التحري و التي اسفرت عن توقيف المشتبه فيهم و حجز محرك القارب قبل تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=890248

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com