جيجل..الدرك الوطني يحبط محاولة التحضير لهجرة غير شرعية ويوقف 4 أشخاص

تمكن عناصر الدرك الوطني التابعين للكتيبة الاقليمية في الطاهير بالتنسيق مع فصيلة الابحاث بنفس الدائرة بجيجل من احباط عملية التحصير للقيام بالهجرة غير الشرعية.

وذلك من طرف مجموعة من الاشخاص و المقدر عددهم ب 4 افراد من مختلف الاعمار ينحدرون من بلديات الامير عبد القادر و قاوس و عاصمة الولاية جيجل .

وجاءت العمليةبعد الاستغلال المحكم للعنصر الاستعلاماتي و الحصول على معلومات مفادها محاولة قاصر لا يتعدى عمره 18 سنة للهجرة غير الشرعية انطلاقا من شاطىء بالجهة الغربية للوطن.

اين شرعت ذات المصالح في عملية التحقيق و التحري و التي اسفرت عن توقيف المشتبه فيهم و حجز محرك القارب قبل تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة.