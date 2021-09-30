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أخبار الجزائر

جيجل.. الدرك يحجز ما يقارب 50 الف وحدة من المفرقعات

بقلم ايمن عبد الرحيم
جيجل.. الدرك يحجز ما يقارب 50 الف وحدة من المفرقعات
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تمكنت وحدات الدرك الوطني بالمجموعة الاقليمية جيجل من توقيف شخص بحوزته كمية معتبرة من المفرقعات.

وحسب مصادر النهار فان العملية تمت باحدى نقاط المراقبة و التفتيش على مستوى اقليم بلدية جيملة حيث تم حجز ما يقارب 50 الف وحدة من المفرقعات من مختلف الانواع و الاشكال كانت على متن مركبة تجارية قبل ان يتم توقيف صاحبها و التحقيق معه في انتظار تقديمه امام الجهات القضائية خلال الساعات القادمة.

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