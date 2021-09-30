جيجل.. الدرك يحجز ما يقارب 50 الف وحدة من المفرقعات

تمكنت وحدات الدرك الوطني بالمجموعة الاقليمية جيجل من توقيف شخص بحوزته كمية معتبرة من المفرقعات.

وحسب مصادر النهار فان العملية تمت باحدى نقاط المراقبة و التفتيش على مستوى اقليم بلدية جيملة حيث تم حجز ما يقارب 50 الف وحدة من المفرقعات من مختلف الانواع و الاشكال كانت على متن مركبة تجارية قبل ان يتم توقيف صاحبها و التحقيق معه في انتظار تقديمه امام الجهات القضائية خلال الساعات القادمة.