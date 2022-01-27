جيجل: الدرك يحجز 29 طائرة درون مجهزة بكاميرات

تمكن عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني في جيجل من توقيف شخصين بحوزتهما 29 طائرة درون مجهزة بكاميرا مراقبة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت بعد المعلومات التي تحصل عليها عناصر الدرك الوطني التابعين لفصيلة الأبحاث، مفادها أن شخص يقوم عبر الفيسبوك بعرض طائرات درون للبيع. و بعد البحث و التحري و الاستغلال المحكم للمعلومات تم توقيف الشخص الاول بحوزته 8 طائرات درون. كما تم تواصل التحقيق مع المشتبه قبل تحديد هوية المشتبه الثاني وتوقيفه بحوزته 20 طائرة درون ليصل عدد الطائرات المحجوزة 29 طائرة مجهزة بكاميرات.

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وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت أثناء مداهمات مست عدد من النقاط المشتبه فيها بولاية جيجل . كما مكّنت من حجز 53 وحدة سلاح بحري الصنف السادس، و أسلاك كهربائية. بالإضافة كذلك إلى ذخيرة صيد أجنبية الصنع. و 52 سهم حديدي وكذا كمية معتبرة من نبتة الغار ” الرند” المقدر وزنها بأزيد من 1200كلغ.

وأشار نفس المصدر، أنه سيتم تقديم كل الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة في جيجل.

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