جيجل: الدرك يحجز 53 سلاحا بحريا وذخيرة أجنبية

تمكّن عناصر الدرك الوطني عبر مختلف وحداته بالمجموعة الإقليمية بولاية جيجل من توقيف مجموعة من الاشخاص يصل عددهم 49 شخصا من مختلف الاعمار بعد الاشتباه في تورطهم في قضايا مختفلة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت أثناء مداهمات مست عدد من النقاط المشتبه فيها بولاية جيجل . كما مكّنت من حجز 53 وحدة سلاح بحري الصنف السادس، و أسلاك كهربائية. بالإضافة كذلك إلى ذخيرة صيد أجنبية الصنع. و 52 سهم حديدي وكذا كمية معتبرة من نبتة الغار ” الرند” المقدر وزنها بأزيد من 1200كلغ.

وأشار نفس المصدر، أنه سيتم تقديم كل الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة في جيجل.

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جيجل.. أمن الميلية يوقف 3 أشخاص كانت بحوزتهم قطع أثرية

أوقف عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الميلية في جيجل، 3 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 30 و 40 سنة. أين كان بحوزتهم قطع أثرية بعضها يعود تاريخها للعهد الروماني والبعض الاخر الى العهد العثماني. وجاءت العملية اثناء دوريات قام بها عناصر الامن بجيجل على مستوى محطة نقل المسافرين اين الفت انتباههم اشخاص مشتبه فيهم. وعند عملية التفتيش تم ضبط بحوزتهم 3 قطع معدن ذات اللون الاصفر تبين من خلال الخبرة أن قطعتين اثنين من معدن البرونز تعودان للعهد الروماني. والثالثة قطعة نقدية ذهبية تعود للعهد العثماني، كما اسفرت عملية التفتيش القانونية لمنزل احد الاشخاص المشتبه فيهم . وأسفرت عن حجز أدوات تستعمل في عملية الكشف و التنقيب، هذا وقد تم تقديم المتهمين امام الجهات القضائية التي امرت بايداعهم الحبس في انتظار محاكمتهم.

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